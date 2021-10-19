هيئة الأركان فى سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه البحر الشرقى

أ.ش.أ

قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي، مشيرة إلى أن الصاروخ أطلق بالقرب من منطقة سينبو بإقليم هام جيونج الجنوبي.

من جانبه أعرب مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي عن "أسفه الشديد" إزاء إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى، وحث بيونج يانج على العودة إلى طاولة المفاوضات سريعا.

وكان قد قال وزير الدفاع اليابانى، نوبو كيشى، إن استمرار كوريا الشمالية فى إطلاق الصواريخ يشكل تهديدا خطيرا للمجتمع الدولى، بما فى ذلك اليابان.

وأضاف كيشى في حديثه للصحفيين "منذ مايو 2019، أجرت كوريا الشمالية تجارب صاروخية متكررة. والهدف بوضوح هو تحسين تكنولوجيا الصواريخ لديها"، حسبما نقلت "سبوتنيك".

وقال رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيدا، إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين باتجاه بحر اليابان، ومن المتوقع أن تكونا صاروخين بالستيين.