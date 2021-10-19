اليوم السابع
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نيابة حلوان تأمر بضبط وإحضار المتهم بالشروع فى قتل جاره لخلافات سابقة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:00 ص
نيابة حلوان تأمر بضبط وإحضار المتهم بالشروع فى قتل جاره لخلافات سابقة مشاجرة ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان، بضبط وإحضار شاب تعدى على جاره بمطواة فى منطقة عرب غنيم، بسبب خلافات سابقة بينهما، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال المواطن "م. ه. ا"، مقيم بمنطقة عرب غنيم، دائرة القسم، ومصاب بجرح فى الظهر.

 

وبالانتقال والفحص تبين قيام "م. م. ا"، وشهرته بورمه ومقيم بذات العنوان الاول، بانتظار المجنى عليه فى الشارع حال رجوع من العمل، وقام بطعنه من الخلف ولاذ بالفرار، على اثر خلافات سابقة بينهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22526 لسنة2021 جنح حلوان


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