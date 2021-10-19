ننشر أسماء الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومى

كتبت أسماء أمين تصوير عمرو مصطفى

عقد اليوم الثلاثاء، الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومى، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بحفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومى، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والوزير محمد القرقاوى وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبمشاركة عددًا من الوزراء.

والتي جاءت كالتالى:-

فئة جائزة الموظف الحكومي

المركز الأول بهاء محمد سمير جامعة القاهرة

المركز الثانى صباح أحمد فرج الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

المركز الثالث شيماء محمد الصديق محمد محافظة الدقهلية

جائزة القيادات المتميزة

المركز الأول محمد رشدي عبد المطلوب بجامعة العريش

المركز الثاني جمال أحمد محمد بجامعة سوهاج

المركز الثالث نهى أحمد خليفة بمحافظة الإسكندرية

فئة مدير عام

المركز الأول أيمن عبد المؤتمن لشؤون الأزهر

المركز الثانى محمد عبد العال وزارة الرى

المركز الثالث الدكتورة نديرة صبحى جامعة الإسكندرية

فئة رئيس إدارة مركزية

المركز الأول داليا طلعت وزارة التجارة والصناعة

المراكز الثانى محمد أحمد سعد بوزارة الزراعة

المركز الثالث أحمد أبو حمزة الشيخ بوزارة التعليم العالى

جائزة القيادات المتميزة فئة رئيس قطاع

المركز الأول محمد فكري البيومي القرش وزارة الزراعة

المركز الثانى إسماعيل أحمد من وزارة شؤون الأزهر

المركز الثالث أحمد عواض من وزارة الثقافة

جائزة الفريق العمل المتميز مخصص لتشجيع فئات العمل

المركز الأول فريق عمل محطة الضبعة

المركز الثانى لفريق الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية المركز الثالث فريق الهيئة العامة المركزية بالاستثمار

جائزة الابتكار والإبداع

المركز الأول الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي المركز الثاني وزارة العدل

المركز الثالث الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

جائزة الإلكترونية المتميزة

المركز الأول جامعة المنصورة

المركز الثاني جامعة طنطا

المركز الثالث جامعة المنيا

جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية لمكاتب البريد

المركز الأول مكتب بريد العجيزي بالغربية

المركز الثاني مكتب بريد بسيون بالغربية

المركز الثالث مكتب بريد قها بالقليوبية

وفئات مكاتب الشهر العقاري: الفائز بالمركز الأول مكتب سوهاج والثاني مأمورية السهر لالتل الكبير بالاسماعلية والثالث مكتب توثيق الاهرام بالجيزة.

فئات المراكز التكنولوجية

المركز الأول مكتب خدمات جنوب الغردقة

المركز الثاني مركز خدمات بمدينة القينات بالشرقية

المركز الثالث مركز خدمات شمال الغردقة

مكاتب التأهيل الاجتماعى

المركز الأول مكتب تأهيل بسوهاج

المركز الثانى مركز تأهيل كفر سعد

المركز الثالث مكتب تأهيل الزرقا لدمياط

فئة مكاتب الصحة

المركز الأول مكتب صحة خامس بالغربية

المركز الثاني مكتب صحة أول بسيون بالغربية

المركز الثالث مكتب فحص المشتغلين بالاغذية لجنوب سيناء

فئة مكاتب التموين

المركز الأول مركز خدمة المواطنين ببورسعيد

المركز الثانى مركز القصير

المركز الثالث المناخ النموذجية ببورسعيد

جوائز المؤسسة الحكومية المتميزة بالقرى

المركز الاول قرية الجعفرة بأسوان

المركز الثاني قرية البشندي بالوادى الجديد

الثالث قرية الشعراء بدمياط

فئة الأحياء

المركز الأول حي مصر الجديدة بالقاهرة

المركز الثاني حي الشرق ببورسعيد

المركز الثالث حي شرق الإسكندرية

فئة المدن

المركز الأول مدينة الخارجية بالوادي الجديد

المركز الثانى مدينة رأس البر بدمياط

المركز الثالث مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر

فئة المراكز

المركز الأول مركز أجل بالدقهلية

المركز الثاني مركز ومدينة أسوان

المركز الثالث مركز ومدينة الدخلة بالوادى الجديد.

فئة الكليات

المركز اللول الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس

المركز الثاني كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

المركز الثالث كلية الهندسة بجامعة القاهرة