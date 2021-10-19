نقابة أطباء الدقهلية تنعى استشاري عظام بعد وفاته بكورونا

الدقهلية - شريف الديب

نعت نقابة أطباء الدقهلية، الدكتور أسامه صبيح استشارى ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفى ميت غمر العام سابقا، الشهيد رقم 94 من أطباء المحافظة، إثر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأصدرت نقابة أطباء الدقهلية بيان نعى قالت فيه: تتقدم نقابة أطباء الدقهلية بخالص العزاء فى وفاة الدكتور أسامه صبيح، استشارى ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفى ميت غمر العام سابقا رحمه الله رحمة واسعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور أسامة صبيح استشارى ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفى ميت غمر العام سابقا، توفى بعزل مستشفى ميت غمر بعد 10 أيام من دخوله المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو الشهيد رقم 94 من الأطباء بمحافظة الدقهلية خلال جائحة كورونا