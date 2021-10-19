اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نقابة أطباء الدقهلية تنعى استشاري عظام بعد وفاته بكورونا

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:11 م
نقابة أطباء الدقهلية تنعى استشاري عظام بعد وفاته بكورونا جثة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعت نقابة أطباء الدقهلية، الدكتور أسامه صبيح استشارى ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفى ميت غمر العام سابقا، الشهيد رقم 94 من أطباء المحافظة، إثر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأصدرت نقابة أطباء الدقهلية بيان نعى قالت فيه: تتقدم نقابة أطباء الدقهلية بخالص العزاء فى وفاة الدكتور أسامه صبيح، استشارى ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفى ميت غمر العام سابقا رحمه الله رحمة واسعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور أسامة صبيح استشارى ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفى ميت غمر العام سابقا، توفى بعزل مستشفى ميت غمر بعد 10 أيام من دخوله المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو الشهيد رقم 94 من الأطباء بمحافظة الدقهلية خلال جائحة كورونا

 

 

 

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

ضحايا كورونا

نقابة الأطباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة