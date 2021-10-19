نائبة جو بايدن تنعى وفاة "كولن باول": كرس حياته للدفاع عن أمتنا

ريهام عبد الله

نعت كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن، وفاة كولن باول، وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، وأول وزير خارجية أمريكى من أصل إفريقى، قائلة :" كرس حياته للدفاع عن أمتنا وأظهر للعالم دائمًا أفضل ما نحن عليه".

وقالت هاريس فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر:"كان الوزير كولن باول أمريكياً لا يصدق، مفكر مستقل وكاسر للحواجز، كرس حياته للدفاع عن أمتنا وأظهر للعالم دائمًا أفضل ما نحن عليه، أتقدم بأحر التعازي لأسرته".



كامالا هاريس

ومن جهته قرر بايدن تنكيس أعلام الولايات المتحدة حتى يوم الخميس 22 أكتوبر الجارى حدادا على وفاة وزير الخارجية الأمريكى الأسبق كولن بأول، قائلا إنه احتراما لروح باول سيتم تنكيس علم الولايات المتحدة فى البيت الأبيض وعلى جميع المبانى العامة الفيدرالية وفى كافة المواقع العسكرية والمحطات البحرية وعلى متن جميع السفن التابعة للحكومة فضلا عن كافة السفارات والبعثات والقنصليات وغيرها من المنشآت الامريكية خارج الولايات المتحدة".

وقدم الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن تعازيهما فى وفاة صديقهما العزيز الجنرال كولن باول ، واصفين إياه بأنه وطنى لا مثيل له فى الشرف والكرامة.

وتذكر باول قائلا إنه "عمل عن كثب" معه أثناء وجوده فى مجلس الشيوخ ، وأثناء عمل باول مستشارا للأمن القومى، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ووزيرا للخارجية.

وقال بايدن: "على مدى سنوات عملنا العديدة - حتى فى حالة الخلاف - كان كولن دائمًا شخصًا قدم لك أفضل ما لديه وعاملك باحترام"، مضيفًا أن باول "جسد أسمى مثل المحارب والدبلوماسي".

وقال الرئيس بايدن: "كان ملتزمًا بقوة أمتنا وأمنها قبل كل شيء" ، مضيفًا أن خبرته العسكرية أعطته وجهة نظر أفضل من أى شخص آخر أن القوة العسكرية وحدها لا تكفى للحفاظ على السلام والازدهار.

وتابع بايدن: "من وجهة نظره الرئيسية للتاريخ ، وتقديم المشورة للرؤساء وتشكيل سياسات أمتنا ، قاد كولن بالتزامه الشخصى بالقيم الديمقراطية التى تجعل بلادنا قوية .. مرارًا وتكرارًا ، كان يضع البلد قبل نفسه ، قبل أى شيء آخر - بالزى الرسمى والخارجى - وأكسبه الاحترام العالمى للشعب الأمريكي"

وقال بايدن أن باول كسر بشكل متكرر الحواجز العرقية وفتح الطريق للآخرين ليتبعوه فى خدمة الحكومة الفيدرالية.