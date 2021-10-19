ميانمار تطلق سراح 5 آلاف معتقل من المتظاهرين ضد المجلس العسكرى

وكالات

بدأت ميانمار في إطلاق سراح خمسة آلاف و600 معتقل من المتظاهرين ضد المجلس العسكرى.

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، جاء ذلك بعد منع رئيس المجلس العسكرى مين أونج هلاينج من حضور قمة إقليمية قادمة لعدم تعاونه فى تخفيف حدة الأزمة فى البلاد.

ووفقاً للإعلان، سيفرج المجلس العسكري عن 4320 شخصاً متهمين حالياً بجرائم مختلفة، فضلاً عن 1316 شخصاً أدينوا بما أسماه أنشطة مناهضة للانقلاب.

وكان من بينهم مونيوا أونج شين، أحد المتحدثين باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تتزعمها أون سان سو تشي، وهو أعلى مسؤول في الحزب يفرج عنه حتى الآن.

وذكرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين التى لا تستهدف الربح أن ما لا يقل عن 1181 شخصاً لقوا حتفهم وتم القبض على أكثر من تسعة آلاف و43 شخصاً منذ الانقلاب وما زال هناك 7355 شخصاً محتجزين.