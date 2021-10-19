منسق محو الأمية بـ"تربية بورسعيد": مكافأة للطالب مقابل نجاح كل "أمى"

بورسعيد - محمد فرج

أكدت الدكتورة شيماء نجم المنسق العام لكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد، لليوم السابع، أن الأمية وصمة عار على كل متعلم، ومصر ستكون خالية من الأمية 2030 شعار رفعته الدولة المصرية بعد أن وصلت نسبة الأمية فى مصر خلال عام 2019 إلى 24.6% من إجمالى عدد السكان وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت إلى أنه كلما قلت نسبة الأمية زادت التنمية فى المجتمع والطلاب تساعد الدولة وتقوم بمشروعات لها علاقة بالخدمة المجتمعية ومن ثم أعلنت الجامعات تقديم المساعدة بإشراك طلابها فى المشروع القومى لمحو الأمية.

وتابعت أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارا يقضى بإلزام الكليات النظرية بمحو أمية عدد من الأفراد تحدده كل كلية على حدا كشرط أساسى للتخرج ومن ثم بدأ التباين فى الآراء بين الطلاب والمسئولين أن محو الأمية واجب وطنى تشترك فيه قطاعات الدولة.

ومن جانبها أكدت المنسق العام أنه تم اتخاذ القرار بتكليف طلاب آداب وحقوق وتربية نوعية وكلية التربية وتجارة بمحو أمية فردين إلى ثمانية أفراد خلال فترة الدراسة على أن يمحى الطالب عدداً من الأمين ويقدم ما يفيد بإنجاز مهمته من أجل الحصول على شهادة التخرج.

وفى ذات السياق أكدت أنه بدأ العمل على الجانب التحفيزى للطلاب حيث قدمت الهيئة العامة لتعليم الكبار 250 جنيها لكل طالب مقابل نجاح كل أمى على أن يكون سن الأمى فى المبادرة لا يقل عن 16 عاما والشرط الإجبارى أن يكون لديه بطاقة شخصية فضلا على التأكد أن الأمى حاصل على الابتدائية من ست سنوات أو أكثر أو الإعدادية أم لا.

وأوضحت المنسق العام لمشروع محو الأمية بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد أن شهادة محو الأمية تعادل الحلقة الأولى من التعليم الأساسي وتؤهل استكمال الدراسة بالمرحلة الإعدادية والثانوية وصولا إلى التعليم الجامعى كما تؤهل شهادة محو الأمية صاحبها للحصول على الوظائف الحكومية أو مزاولة أى مهنة كما تؤهل صاحبها العمل بالخارج.

وعن شروط الحصول على شهادة محو الأمية فهى تتمثل فى إجادة القراءة الكتابة وألا يقل السن عن 16 سنة واجتياز الامتحان بنجاح .

وقالت نجم إن عدد المشاركين فى مشروع محو الأمية بتربية نوعية من 600 إلى 800 طالب وطالبة.

وأضافت أنه تم تخصيص 20% من أعمال السنة من مادة التدريب الميدانى للطلبة المشاركين فى المشروع بالإضافة إلى مكافأة 250 جنيها مقابل نجاح كل أمى .

وأشارت إلى أن هناك اقتراحا يتمثل فى إعفاء كل من شارك فى مشروع محو الأمية فضلا عن إتاحة فرصة عمل للمشاركين فى المشروع بعد التخرج.