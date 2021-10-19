اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ملك المغرب يصدر عفوا عن 510 أشخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 05:15 ص
ملك المغرب يصدر عفوا عن 510 أشخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف العاهل المغربي الملك محمد السادس
أ ش أ

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أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة المولد النبوى الشريف، عفوا عن مجموعة من الأشخاص المحكوم عليهم من جانب مختلف المحاكم المغربية.


وأفاد بيان للديوان الملكي المغربي بأن عدد المستفيدين من العفو الملكي بلغ 510 أشخاص.


المغرب

الملك محمد السادس

المولد النبوى الشريف

حكومة المغرب

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