ملك المغرب يصدر عفوا عن 510 أشخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف

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أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة المولد النبوى الشريف، عفوا عن مجموعة من الأشخاص المحكوم عليهم من جانب مختلف المحاكم المغربية.



وأفاد بيان للديوان الملكي المغربي بأن عدد المستفيدين من العفو الملكي بلغ 510 أشخاص.