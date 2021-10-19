اليوم السابع
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معلومة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن الادعاء المدنى أمام النيابة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 07:00 ص
معلومة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن الادعاء المدنى أمام النيابة محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين، عن كيفية الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة، وشروط التقدم بالإدعاء المدنى، "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.

 
ويقول المحامى أيمن عطا الله، إنه يحق لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى،  وتفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الإدعاء، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسرى من وقت إعلانه بالقرار.
 
 
وأضاف الخبير القانونى، أنه فى حالة تضرر المجنى عليه من خسائر مادية أو معنوية تستحق التعويض، يجوز له التقدم بطلب للنيابة للإدعاء المدنى أمام النيابة التى تنظر القضية، وقبل إحالة القضية للمحكمة، وتفضل النيابة طبقاً للقانون فى الطلب المقدم خلال مدة 3 أيام، كما يحق للمجنى عليه الاستئناف على قرار النيابة أمام محكمة الجنح.

الادعاء المدنى

شروط الادعاء المدنى

القانون المصرى

اخبار الحوادث

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