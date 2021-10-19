مطارنة سوهاج والمنيا للأقباط الكاثوليك يهنئون المسلمين بذكرى المولد النبوى

كتب: محمد الأحمدى

هنأ الأنبا باسيلوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك والأنبا توما حبيب مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك جموع الشعب المصرى والعالم الإسلامي بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

وجاءت تهنئة الأنبا باسيلوس "باسمى وبإسم كل الأباء كهنة الإيبارشية وكل مؤسساتها وكل الشعب نتقدم بالتهنئة لكل القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والدينية والمحلية والأوقاف والأزهر بالمولد النبوى الشريف مصلين إلى الله أن يمنحكم الصحة ويوفقكم بالنهوض بمصرنا الحبيبة ولتحقيق آمال شعب المنيا".



تهنئة الأنبا باسيلوس

وجاء تهنئة مطران سوهاج الأنبا توما حبيب "باسم إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك من إكليروس ومؤمنين وكافة مؤسساتها وبالأصالة عن نفسى أتقدم لجموع الشعب المصرى والإسلامى بخالص التهنئة بمناسبة حلول عيد المولد النبوى الشريف أعاده الله علينا وعلى مصرنا الحبيب بكل خير وبركة.

وتابع مطران سوهاج في بيانه "كما يطيب لى أن أتقدم بخالص التهانى وصادق الأمنيات للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وكذلك الأزهر الشريف والقيادات التنفيذية والنيابية سائلين العلى القدير أن يحفظ وطننا الغالى مصر وأن يعيد علينا هذه الأيام ومصرنا في عزة ورفعة وإزدهار.