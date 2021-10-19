اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 11:35 م
أكرم القصاص
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مصرع 50 شخصا فى سقوط شاحنة بنهر جنوب الكونغو الديمقراطية

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 10:00 م
مصرع 50 شخصا فى سقوط شاحنة بنهر جنوب الكونغو الديمقراطية انقلاب حافلة _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أعلنت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية، مساء الثلاثاء، عن مقتل 50 شخصا جراء سقوط شاحنة فى نهر بإقليم أوت كاتانغا جنوب البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

 

وقال المتحدث باسم مكتب حاكم الإقليم الغنى بالنحاس، جوزيف كايومبا، فى تصريح صحفي، إن الحادث وقع الأحد الماضي، مضيفا أن "الشاحنة كانت تقل أكثر من 50 شخصا ونجا 2 منهم فقط".

 

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن سائق الشاحنة فقط السيطرة عليها لتنقلب وتسقط فى نهر كالومي-نغونغو، يواصل الغواصون عمليات البحث والإنقاذ فى موقع الحادث، فيما من الممكن أن حصيلة الضحايا سترتفع.

 

وحوادث المرور متكررة فى الكونغو بسبب سوء حالة الطرق والتراخى فى تطبيق معايير السلامة.

 

 


انقلاب شاحنة

نهر في الكونغو الديمقراطية

أخبار الكونغو الديمقراطية

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