مصرع مسن يبلغ من العمر 95 سنة بسبب حريق بمنزله فى أخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 95 سنة، مصرعه على إثر إصابته بحروق متفرقة بالجسم وذلك عقب تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز بمنزله بدائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج تمت السيطرة على الحريق وإخماده وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بنشوب حريق بمنزل بدائرة المركز ووجود متوفى، وتم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بمنزل مكون من طابق واحد مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية وإفلاق النخيل ملك عامل يبلغ من العمر 95 سنة ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق وفاة مالك المنزل إثر إصابته " حروق نارية متفرقة بالجسم " وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال نجلته المدعوة 35 سنة ربة منزل وتقيم معه بذات المنزل بمضمون أيدت مضمون ما تقدم وأضافت بأنه غير قادر علي الحركة لكبر سنه وكونه ضرير، ورجحت أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري واحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.