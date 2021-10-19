اليوم السابع
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مصرع عامل سقط من أعلى خزان مياه بإحدى قرى منشأة القناطر فى الجيزة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 11:52 ص
مصرع عامل سقط من أعلى خزان مياه بإحدى قرى منشأة القناطر فى الجيزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط عامل من أعلى خزان مياه خلال المشاركة في إنشائه، مما أسفر عن مصرعه بإحدى قرى منشأة القناطر في الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من أعلى مبنى تحت الإنشاء.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا يدعى " ع.خ"، خلال مشاركته في أعمال إنشاء خزان مياه، اختل توازنه، وسقط مصابا بعدة كسور وجروح، ليلقى مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل جثة الضحية إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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