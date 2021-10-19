مسئولو "الإسكان" يتابعون أعمال الطرق المؤدية لمحطات القطار الكهربائى

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ومسئولو الجهاز، أعمال الطرق المؤدية لمحطات القطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة، وتذليل أي عقبات أمام المشروعات القومية.

وأشار المهندس أحمد عمران أحمد، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الفرمة للطرق وطبقة الأسفلت وموقف انتظار سيارات لمحطات القطار الكهربائى، للربط على طريق الروبيكى وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بطول حوالى ٥ كم، حيث يعد مشروع القطار الكهربائى شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما شملت جولة مسئولى الوزارة، المرور على أعمال موقع 116 عمارة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين غرب الحى الـ14 لمتابعة أعمال الطرق " طبقة الأسفلت "، وأعمال تنسيق الموقع، ليتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والخدمات.