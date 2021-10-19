اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 11:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مدير صندوق مكافحة الإدمان: تراجع نسبة تعاطى المخدرات بين موظفى الدولة لـ1.5%

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 11:03 م
مدير صندوق مكافحة الإدمان: تراجع نسبة تعاطى المخدرات بين موظفى الدولة لـ1.5% عمرو عثمان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة الإدمان، أنه تم إجراء تحاليل المخدرات على 400 ألف موظف داخل 29 وزارة في كافة محافظات الجمهورية، موضحا أن نسبة التعاطى تدنت إلى 1,5 % نتيجة الإجراءات الرادعة التي نقوم بها الحكومة لمواجهة متعاطى المخدرات من موظفي الحكومة.
وأضاف مدير صندوق مكافحة الإدمان في تصريحات لبرنامج يحدث في مصر، أن الإجراءات ستصل للفصل في منتصف ديسمبر المقبل للموظف المتعاطى للمخدرات ، موضحا أن هناك انخفاض كبير لتعاطى المخدرات بين الموظفين، وهناك 8 آلاف موظف اتصلوا من أجل التعافى من تعاطى المخدرات .
 
وتابع ومدير صندوق مكافحة الإدمان : 12 % من سائقى الأتوبيسات المدرسية يتعاطون المخدرات في 2017 ولكن الآن تصل إلى 1% ونسعى لتكون 0%.

عمرو عثمان

تعاطى المخدرات

التضامن الاجتماعى

الموظفين

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة