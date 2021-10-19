اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 03:50 م
أكرم القصاص
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محافظ كفر الشيخ يبحث خطة رصف الطرق بالمحافظة ونسب التنفيذ

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:37 م
محافظ كفر الشيخ يبحث خطة رصف الطرق بالمحافظة ونسب التنفيذ جانب من اللقاء
كفر الشيخ – محمد سليمان

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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، المهندس نصر محمد طبيخ، رئيس قطاع هيئة الطرق" كفر الشيخ والبحيرة "، و الذى تولى مهام منصبه الجديد، وكان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري، بالوادى الجديد.

وناقش محافظ كفر الشيخ ونائبه رئيس قطاع هيئة الطرق خلال اللقاء خطة رصف الطرق التى تشهدها المحافظة بالمدن والقرى، ونسب التنفيذ وما تم الانتهاء منه، وخطة العمل فى الفترة المقبلة.

 

 

 


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البحيرة

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