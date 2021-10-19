محافظ قنا يبحث إنتاج البيوجاز من مخلفات مشروعات الأمن الغذائى

بحث اللواء أشرف الداودى محافظ قنا خلال اجتماع موسع مع وفد الهيئة القومية للإنتاج الحربى ومركز التميز العلمى والتكنولوجى، فرص استغلال مخلفات مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا لإنتاج الغاز الحيوى "البيوجاز"، بحضور الدكتور محمد نصر مدير إدارة البيئة، وأحمد فاروق مدير مؤسسة الطاقة، والدكتور أحمد شلبى مساعد رئيس مجلس الإدارة للبحوث الفنية والتطوير والدكتور طارق عيد عضو مركز التميز العلمى والتكنولوجى، والدكتورة وردة محمد مدير عام مشروعات الأمن الغذائى بقنا.

وأوضح محافظ قنا أن المشروع يهدف إلى البحث عن حلول جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة وكذا الاستفادة من المخلفات بوصفها موارد يجب استغلالها لإنتاج السماد والطاقة.

وأضاف الداودي أن المحطة لن يقتصر دورها على إنتاج الغاز الحيوى فحسب بل إنها سوف تساهم فى إنتاج سماد عضوي (سائل ، صلب) نظيف وآمن وغير ضار في استخدامه لتسميد المحاصيل الزراعية المختلفة.

ومن المقرر أن يقوم وفد مركز التميز العلمى والتكنولوجى صباح غدا بزيارة لمنطقة مشروعات الامن الغذائي بالمعنا للتعرف على أنواع المخلفات الناتجة وكمياتها حتى يتسنى لهم إعداد دراسة وافية يتم الإعتماد عليها فى تحديد حجم محطة البيوجاز المزمع تنفيذها وطاقتها الإنتاجية ومساحتها ومدى الجدوى الاقتصادية من المشروع.