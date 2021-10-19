محافظ سوهاج يوجه بتطبيق فارق زمنى لدخول وخروج طلاب المدارس المتجاورة بالمدن

سوهاج - محمود مقبول

وجه اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بتطبيق فارق زمني في دخول وخروج طلاب المدارس المتجاورة بالمدن "عواصم المراكز الإدارية" بالمحافظة، وذلك منعا للتكدس والازدحام المرورى وحفاظا على سلامة الطلاب من وقوع أية حوادث قد تنتج عن هذا الازدحام.

وفى إطار تنفيذ توجيهات محافظ الإقليم، أكد الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه قد تم التنسيق الفعلى بين الإدارات المعنية بديوان المديرية، والإدارات التعليمية، وتم التوافق والتنفيذ لهذه التوجيهات بتطبيق الفارق الزمني المناسب لدخول وخروج الطلاب بالمدارس التي تتضمنها توجيهات المحافظ.