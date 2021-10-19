اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 05:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يوجه بتطبيق فارق زمنى لدخول وخروج طلاب المدارس المتجاورة بالمدن

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 04:29 م
محافظ سوهاج يوجه بتطبيق فارق زمنى لدخول وخروج طلاب المدارس المتجاورة بالمدن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بتطبيق فارق زمني في دخول وخروج طلاب المدارس المتجاورة بالمدن "عواصم المراكز الإدارية" بالمحافظة، وذلك منعا للتكدس والازدحام المرورى وحفاظا على سلامة الطلاب من وقوع أية حوادث قد تنتج عن هذا الازدحام.

وفى إطار تنفيذ توجيهات محافظ الإقليم، أكد الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه قد تم التنسيق الفعلى بين الإدارات المعنية بديوان المديرية، والإدارات التعليمية، وتم التوافق والتنفيذ لهذه التوجيهات بتطبيق الفارق الزمني المناسب لدخول وخروج الطلاب بالمدارس التي تتضمنها توجيهات المحافظ.

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار سوهاج

محافظ سوهاج

تعليم سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة