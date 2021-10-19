محافظ سوهاج: إزالة 132 حالة تعد واستمرار الحملات الموسعة

سوهاج - محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 132 حالة تعدي على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 6930.5 متر مربع على مستوى المحافظة، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات في غضون 6 أشهر، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب .

ومن جانبه أوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ " 112 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 3145.5 متر مربع، وعدد 6 قرارات إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 1205 متر مربع، وعدد 14 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 2580 متر مربع.