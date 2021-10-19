محافظ دمياط: تنفيذ 2584 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومى "مشروعك"

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الانتهاء من تنفيذ 2584 مشروعا بنطاق محافظة دمياط، منذ انطلاق المشروع وحتى نهاية سبتمبر الماضى، وذلك ضمن مبادرة المشروع القومى للتنمية المحلية والبشرية والمجتمعية "مشروعك" بقيمة إجمالية تقدر 313.705.801 جنيه، أُتيحت من خلالها توفير 5115 فرصة عمل من خلال تلك المبادرة.

وفى ذات السياق، أوضحت المحافظ، أن البرنامج يسعى إلى تشجيع الشباب على العمل الحر وتوفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات، مؤكدة أن المحافظة تستهدف تحقيق المزيد فى إطار برنامج "مشروعك" لتوفير فرص عمل للشباب وفتح مجالات جديدة لهم لمحاربة البطالة.

ووجهت محافظ دمياط، تعليماتها إلى كافة الأجهزة التنفيذية بتسهيل كافة إجراءات القروض والتيسير على المتقدمين، مؤكدة أهمية المشروع والذى يساهم وبشكل مباشر فى دفع عجلة التنمية بنطاق المحافظة.