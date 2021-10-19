محافظ بورسعيد يستعرض مقترحا بإنشاء جسر عائم جديد بجوار كوبرى النصر

بورسعيد - محمد عزام

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الثلاثاء، مقترح مشروع إنشاء كوبرى عائم جديد لربط مدينتى بورسعيد وبورفؤاد جنوب كوبرى النصر الحالى بمنطقة الرسوة بمحافظة بورسعيد، فى إطار الخطة الشاملة لتنفيذ الكبارى والمحاور المرورية بمدينة بورسعيد وبورفؤاد لتسهيل الحركة المرورية، واستيعاب الكثافة المرورية الناتجة عن المشروعات السكنية الجديدة بمدينة بورفؤاد، ولتسهيل عبور للمواطنين من وإلى بورفؤاد.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد الموسع، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، وممثلى مديرية أمن بورسعيد وأمن الموانىء ، وهيئة قناة السويس ورئيس مدينة بورفؤاد ورئيس حى الشرق ، ورئيس حى الجنوب ، والإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ، رئيس منطقة تعمير بورسعيد ، جهات المرافق بالمحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح تفصيلى حول مقترح هيئة قناة السويس لتنفيذ الكوبرى الجديد، حيث تم استعراض آليات تنفيذ الكوبرى الجديد بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة ببورسعيد.

وأشار إلى أن الكوبرى العائم الجديد سيقع جنوب كوبرى النصر الحالى بمنطقة الرسوة، وسيكون مماثل للكوبرى القديم بحيث يتم إتاحة التبادل بينهم فى أثناء أعمال الصيانة والعمرات، لافتا إلى أنه سيتم رفع القدرة الاستيعابية للكوبرى الجديد ليصبح 100 طن بدلا من 70 طن.

وأوضح المحافظ، أنه فى حالة تزامن تشغيل الكوبرى الحالى والجديد سيكون الكوبرى العائم الجديد لرحلة عبور المواطنين من مدينة بورفؤاد ، والكوبرى العائم القديم لرحلة العبور من بورسعيد فى الاتجاه المعاكس، وسيتم تصميمه بطول 475 متر، وعرض 16 متر، ويتكون من حارتين مروريتين ، ويقع داخل المنطقة الجمركية على بعد 65 متر شمال منفذ النصر لسيارات النقل الجديد .

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر لرئيس هيئة قناة السويس على التعاون الدائم مع محافظة بورسعيد لإقامة مشروعات خدمية تساهم فى التيسير على المواطنين، موجها بالتنسيق بين الجهات المختصة من خلال تشكيل لجنة تضم الجهات الأمنية وهيئة قناة السويس وجهات المرافق ورؤساء الأحياء لسرعة البدء فى تنفيذ المشروع فى أقرب وقت.