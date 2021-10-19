محافظ بنى سويف: إزالة ألف حالة تعد على الأراضى ضمن مرحلتى الموجة "18"

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إنه تمت إزالة ألف حالة تعد خلال العمل فى المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأضاف محافظ بنى سويف لليوم السابع أنه تمت إزالة نحو 700 حالة تعد خلال الموجة الأولى التى جرى تنفيذها فى الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الجارى.

وتابع محافظ بنى سويف، أنه تمت إزالة نحو 300 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ18، مشيرا إلى أنه تم إزالة 38 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة وولاية الرى وحماية النيل على مساحة 25 ألف متر تقريباً، وذلك فى ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وأكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة واسترداد حق الشعب فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التى تطلقها الحكومة فى تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا أنه لا تهاون فى حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر: سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر، وقد بدأت المرحلة الأولى فى الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الجارى، وجار حاليا تنفيذ المرحلة الثانية فى الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الحالي، فيما تنطلق المرحلة الثالثة من 6 إلى 26 نوفمير.