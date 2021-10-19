محافظ المنوفية يحيل وقائع تلاعب فى شهادات غرامات التصالح بالباجور للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، وقائع تلاعب في المطالبات والشهادات الرسمية الصادرة من القلم الجنائي لمحكمة شبين الكوم الابتدائية والخاصة بغرامات التصالح في مخالفات البناء والمقدمة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور من المواطنين المحرر بشأنهم تلك الشهادات، للنيابة العامة وما اتضح للوحدة المحلية لدى الاستعلام من القلم الجنائى عدم صحة ما ورد بتلك الشهادات والتلاعب بالحذف والإضافة والتعديل في مضمونها فيما يخص المبالغ المدفوعة بمعرفة هؤلاء المواطنين، جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة بشأن ما ورد بمذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المدينة لملف التصالح لفحص إنهاء طلبات التصالح لعدد من المواطنين، وتبين وجود شبهه تلاعب في بعض المطالبات والشهادات الخاصة بغرامات التصالح بمعرفة المواطنين بنواحى" بى العرب - كفر الخضرة - سمان - سبك الضحاك" مما يهدر على الدولة مبالغ مالية طائلة.

من جانبه أكد محافظ المنوفية، استمرار مكافحة الفساد بشتى أنواعه والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفى، مشدداً على محاسبة المقصرين حفاظاً على الصالح العام.