محافظ الغربية يتابع مشروعات قطاع الصحة بمركز زفتى ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الغربية محمد طارق

استمراراً لجولاته اليومية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض الواقع، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقدية لقرى مركز زفتى، حيث تابع المحافظ نسب تطور الأعمال في المشروعات الجارى تنفيذها، وتفقد قطع أراضي سيتم إقامة بعض المشروعات عليها بقرى المركز.

بدأت الجولة بقرية دهتورة، حيث تفقد مبنى وحدة طب الأسرة والتي سيتم تطويرها بتكلفة مالية تقدر بـ4 ملايين جنيه، كما تفقد أرض المركز الطبى، وتفقد المحافظ أرض المركز الطبي بقرية كفر شبرا قلوج ، وقطعة الأرض المقرر إقامة الوحدة الصحية عليها بقرية ميت النور .

وواصل المحافظ جولته حيث تفقد مركز صحة الأسرة بقرية شرشابة، والذي سيتم تطويره بتكلفة 4 ملايين جنيه، إلى جانب متابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها ببئر المياه الارتوازي بنفس القرية، واختتمت الجولة بتفقد مركز رعاية الأسرة الأولية بقرية شبراملس.

ويذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يتم تنفيذها داخل مركز زفتى من خلال تنفيذ ٣٦٥ مشروعا بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.