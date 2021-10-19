محافظ الدقهلية: إزالة كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من تطوير 3 مجازر

وأكد المحافظ على ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تعترض توصيل المرافق لمجزر دكرنس وذلك بالتنسيق والتعاون التام من قبل الوحدة المحلية لمركز دكرنس مع شركات الكهرباء ومياة الشرب والصرف الصحي وهيئة الطرق للإنتهاء من كافة الأعمال وسرعة دخول هذه المشروعات التنموية والحضارية الخدمة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي الذي يتعلق بصحة المواطنين وتوفير اللحوم الآمنة لهم.

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات بالمحافظات.



