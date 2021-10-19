محافظ أسيوط يلتقى وكيلى الصحة والتعليم ويوجه بتكثيف حملات التطعيم ضد كورونا

أسيوط -هيثم البدري

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ومحمد ابراهيم دسوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك لمناقشة الموقف الصحى العام وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، وتكثيف أعمال تطعيم العاملين بالتربية والتعليم والقطاع الحكومى باللقاحات المضادة لفيروس كورونا والإجراءات التى يتم اتخاذها لمواجة الفيروس وفقًا لأخر قرارات للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

ووجه المحافظ – خلال اللقاء - بتكثيف حملات التطعيم ضد فيروس كورونا وتوسيع دائرة التطعيم لتشمل كافة المواطنين المصرح لهم بالتطعيم عن طريق فرق ثابتة ومتنقلة واستكمال حملات استهداف العاملين بالقطاع التعليمى وجميع المنشآت التعليمية فضلاً عن استكمال جهود وحملات تطعيم العاملين بالجهات الحكومية ودواوين العموم والوحدات المحلية والمديريات الخدمية باعتبارها خطوة هامة فى التصدى لهذا الوباء وتقليل فرص الإصابة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لحماية المجتمع من انتشار الفيروس.

وأكد محافظ أسيوط، تكثيف حملات توعية المواطنين بأهمية هذه الخطوة فى الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع فى ظل توافر اللقاحات المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCRكل أسبوع كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد للتيسير على روادها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما كلف محافظ أسيوط وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة تشكيل لجان متاعبة مستمرة ورصد لسير العمل بجميع المدارس والإدارات التعليمية ورصد أية حالات إصابة بفيروس كورونا والتعامل الفورى معها وفقًا للاجراءات والتى يتم تطبيقها لمواجهة فيروس كورونا والاستعانة بالفرق الطبية الثابتة والمتنقلة بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى تكثيف حملات التطهير المستمرة للمنشأت التعليمية والمتابعة المستمرة والتنسيق الكامل بين غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرفة عمليات مديرية الصحة وغرفة العمليات المركزية وإدارة الكوارث والأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى مع اية بلاغات أو شكاوي.

وأضاف إنه تم التشديد على ضرورة المتابعة المستمرة لمدى جاهزية المستشفيات على مستوى المحافظة أولاً بأول من حيث الأسرة وشبكات ومخازن واسطوانات الأكسجين ومخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية خاصة مستشفيات العزل للوقوف على الاحتياجات والتأكد من توافر مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية والمهمات وذلك بالتوازى مع حملات التطعيم بالإضافة إلى المتابعة الدورية لعمل مراكز اللقاح المنتشرة على مستوى المحافظة فضلاً عن مراكز اللقاح المخصصة للراغبين فى السفر للخارج، مؤكداً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى قد تقف أمام تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق.

وناشد محافظ أسيوط، المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهى رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".