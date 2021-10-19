محافظ أسيوط يشدد على إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم اجتماع مجلس تنفيذي المحافظة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة ذات الأولوية وذلك بحضور كل من اللواء دكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد محمد صلاح سكرتير مساعد المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ووكلاء الوزارات المختلفة ومديري إدارة المرور والحماية المدنية والمرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشروعات وشركات المرافق ومجالس الهيئات.

واستهل محافظ أسيوط اجتماع المجلس التنفيذي بتهنئة جميع الحضور بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة كما تم التصديق على محضر الجلسة السابقة واستعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.

وشدد المحافظ خلال الجلسة على تكثيف الجهود لإزالة كافة التعديات على المجاري المائية وأملاك الدولة والري بدائرة المحافظة ووضع خطة زمنية محددة حتى الانتهاء منها تمامًا وتقديم تقرير يومي بموقف التعامل مع التعديات والمخالفات القائمة لافتًا إلى أن هذا الملف له أولوية قصوى خلال هذه المرحلة بجانب الإسراع في منظومة التقنين مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التقنين لاستعادة حق الشعب.

كما وجه اللواء عصام سعد بضرورة الاستعداد التام لمواجهة أية تقلبات جوية أو أمطار خلال فصلي الخريف والشتاء والمرور على مخرات السيول وتطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها فضلا عن تطهير مصارف الانفاق وعمل سيناريوهات وتجارب عملية للتأكد من جاهزيتها والتنسيق الكامل في التعامل مع هذه الأحداث بين كافة الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بجهود المحافظة للتوسع في حملات التطعيم بلقاحات كورونا أكد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق بين مديرية الصحة وكافة الجهات من الوحدات المحلية والمساجد والكنائس ووحدات المرور والمواقف وتوفير وحدات متنقلة بجميع الاماكن لتطعيم المواطنين بسهولة ويسر مؤكدًا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع لافتا إلى إنه لن يسمح بدخول المصالح الحكومية لمن لم يتلق اللقاح حيث أن الدولة وفرت كل إمكانياتها لتوفير الطعوم حرصًا على صحة المواطنين.

فيما استعرض الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها المديرية للتوسع في تطيعم المواطنين مؤكدًا أن المديرية لديها حاليًا كميات كبيرة من اللقاحات المتنوعة لتطعيم الشرائح المختلفة وإنها تتوسع حاليا في زيادة عدد المراكز المتخصصة للتطعيم فضلا عن زيادة حملات التوعية وتشجيع المواطنين لتلقى اللقاح لافتًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم توجيه فرق متحركة وثابتة في المناطق التي يتردد المواطنون عليها بكثافة مثل المحاكم وإدارات المرور ومحطات القطارات وأمام المساجد والكنائس أيام الجمع والآحاد بهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين بالسرعة المطلوبة للوصول إلى المستهدف.

كما طالب المحافظ وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات ومتابعة الأسواق للاطمئنان على توافر السلع وعدم التلاعب في الأسعار بالتنسيق مع مباحث التموين منوها إلى ضرورة التنسيق مع التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لإقامة معارض للسلع بأسعار مخفضة لما لها من دور كبير في في تحسين جودة الحياة للمواطنين

وتطرق اللواء عصام سعد خلال الاجتماع إلى ضررة سد العجز في المعلمين بالمدارس وتقديم تسهيلات فى سداد مصروفات المدارس لغير القادرين وعمل بحث اجتماعي لهم لتطبيق الإعفاء من سداد المصروفات للتخفيف عن الأسر وأولياء الأمور كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بجميع المدارس للوقاية من كورونا.

وشدد على ضرورة المواجهة الحاسمة للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتشغيل اليومي لكافة المفارم التي تم توزيعها على جميع المراكز والمدن وتوعية المزارعين بإمكانية تدوير هذه المخلفات وتحويلها لسماد للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وفي نهاية الاجتماع تم استعراض مقترحات التكتلات الاقتصادية التي يمكن تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وتم الاتفاق على تنفيذ تكلتلين اقتصاديين هما تكتل الزراعات البستانية (الرمان) وعسل النحل وتكتل النباتات الطبية والعطرية من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.