محافظ أسوان: منع دخول أى مواطن للمنشآت الحكومية قبل التأكد من حصوله على اللقاح

أسوان عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته للمسئولين بضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية على أكمل وجه، وهو الذى يتوازى مع عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية وتقديم أى خدمات له إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح اعتبارا من أول ديسمبر القادم، مناشدا المواطنين بسرعة تلقى التطعيم بلقاحات كورونا، ولاسيما بعد زيادة الفرق المتحركة من 6 إلى 41 فرقة متحركة بمختلف المراكز والمدن والمواقع الخدمية و11 مركزا ثابتا منها 4 مراكز للمسافرين إلى الخارج.

وفى نفس السياق تابع اللواء أشرف عطية قيام المسئولين بمديرية أوقاف أسوان بتنفيذ أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير بكافة دورات المياه الملحقة داخل مساجد المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى بإجمالى 2000 مسجد حكومي وأهلى وذلك بعد قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بإعادة فتح دورات المياه في المساجد بدءا من الغد.

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الضوابط والاشتراطات التي تعلن عنها وزارة الأوقاف في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية ارتداء المصلين للكمامة وإحضار المصلى الشخصى والتباعد الإجتماعى وتحقيق المسافة الآمنة، وخاصة أن تنفيذ كافة هذه الإجراءات على الوجه الأكمل يساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار كورونا.