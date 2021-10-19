مبيعات محلية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

دفعت مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بداية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 11215 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2281 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 13567 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 4397 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.82% ليصل إلى مستوى 2557 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.81% ليصل إلى مستوى 3538 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.67% ليصل إلى مستوى 4431 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، رواد السياحة-رواد، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المجموعة المصرية العقارية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بي أي جي للتجارة والاستثمار، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الإسماعيلية مصر للدواجن، حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الشمس للإسكان والتعمير، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، المصرية للدواجن، العالمية للاستثمار والتنمية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 450 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة السادس من إدارة للتنمية والاستثمار-سوديك، بنك التعمير والإسكان، 25 ألف سهم، 2568 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، سيدي كرير للبتروكيماويات، جدوى للتنمية الصناعية، المجموعة المصرية العقارية، 235 ألف سهم، 74 ألف سهم، 3048 سهم، 200 سهم، 150 ألف سهم، 650 ألف سهم، على التوالي كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 128.3 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة عامر جروب، شراء عدد 2.7 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء.

وأعلنت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، بيع المساهم علي محجوب عدد 577.963 ألف سهم بسعر 70.35 جنيه بقيمة إجمالية 40.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 5.1309% إلى 3.5620%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، موافقة مجلس الإدارة على التخارج من شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي.ال.سي، موافقة مجلس الإدارة على مبدأ دراسة الاستحواذ المحتمل على شركة رائدة في مجال استيراد وتوزيع خدمات المعدات في مصر، وهذه الشركة المستهدفة من تأسست من قبل رجل الأعمال الراحل أنسي ساويرس منذ أكثر من 30 عامًا، وهي مملوكة بالكامل العائلة ساويرس.