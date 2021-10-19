مبيعات السيارات في بريطانيا تسجل تراجعا بنسبة 35% خلال سبتمبر 2021

انخفضت مبيعات السيارات في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي من العام الجاري 2021، بنسبة 35% على الأقل، بسبب استمرار تعثرالإنتاج نتيجة النقص في إمدادات "الشرائح الإلكترونية" المستخدمة في صناعة السيارات، وجائحة " كوفيد-19 " .
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء في بيان سابق عن جمعية " مصنعي وتجار السيارات البريطانية " يوضح أن شركات صناعة السيارات باعت في بريطانيا خلال الشهر الماضي حوالي 214 ألف سيارة بانخفاض نسبته 35% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
في الوقت نفسه سجلت مبيعات السيارات الكهربائية خلال سبتمبر الماضي من العام الجاي 2021 ، أفضل مستوى لها على الإطلاق وهو ما يشير إلى تباين أداء سوق السيارات في بريطانيا التي تتجه نحو حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود التقليدي اعتبارا من 2030.
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