مبيعات السيارات في بريطانيا تسجل تراجعا بنسبة 35% خلال سبتمبر 2021

كتبت : أمانى سمير

انخفضت مبيعات السيارات في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي من العام الجاري 2021، بنسبة 35% على الأقل، بسبب استمرار تعثرالإنتاج نتيجة النقص في إمدادات "الشرائح الإلكترونية" المستخدمة في صناعة السيارات، وجائحة " كوفيد-19 " .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء في بيان سابق عن جمعية " مصنعي وتجار السيارات البريطانية " يوضح أن شركات صناعة السيارات باعت في بريطانيا خلال الشهر الماضي حوالي 214 ألف سيارة بانخفاض نسبته 35% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه سجلت مبيعات السيارات الكهربائية خلال سبتمبر الماضي من العام الجاي 2021 ، أفضل مستوى لها على الإطلاق وهو ما يشير إلى تباين أداء سوق السيارات في بريطانيا التي تتجه نحو حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود التقليدي اعتبارا من 2030.