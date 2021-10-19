ما لا تعرفه عن متلازمة هافانا بعد إصابة مسئولين أمريكيين فى كولومبيا

فاطمة ياسر

أبلغ موظفو السفارة الأمريكية فى العاصمة الكولومبية "بوغوتا" عن أعراض أصيب بها بعض المسئولين الأمريكيين فى المبانى الحكومية، وبعد الكشف للتعرف على حقيقة هذا المرض اكتشف أنه متلازمة هافانا.



هافانا

وحول ذلك يقدم "اليوم السابع" لقرائه كل شىء عن متلازمة هافانا، وفقا لموقعى "theweek" و"MedicineNet"، الأعراض الخاصة بهذا المرض، ومنها:

- الغثيان.

- صعوبة فى التركيز.

- مشاكل فى الذاكرة.

- الحساسية للضوء.

- الصداع النصفى.

- نزيف فى الأنف.

- دوار متكرر.



اعراض متلازمة هافانا

ومن الأسباب المؤدية للإصابة بمتلازمة هافانا، ومن أبرزها التعرض لمادة كيميائية سامة أو مبيد حشرى، ومع البحث عن الأسباب بشكل أكثر عمقا، ثبت أن السبب الأكثر احتمالاً لمتلازمة هافانا هو التعرض للطاقة فوق صوتية أو طاقة ميكروويف، ويمكن أن يؤدى التعرض لطاقة الترددات الراديوية إلى إنشاء فقاعات صغيرة فى السائل داخل الأذن، وعندما تنتقل هذه الفقاعات عبر الدم إلى الدماغ، فإنها يمكن أن تتسبب فى حدوث صمات هوائية دقيقة تؤدى إلى تلف الخلايا.

وتفسير آخر هو أن الأعراض قد تكون بسبب الاختراق المباشر لموجات التردد الراديوى فى الجمجمة، ما يعطل النشاط الكهربائى والكيميائى فى الدماغ ويعيد توصيل بعض المسارات العصبية، وقد يكون هذا التجديد هو السبب فى أن الأعراض تبدو عميقة وشديدة لكنها ليست مسببة للوفاة.



علاج متلازمة هافانا

ويتم اكتشاف الإصابة بمتلازمة هافانا عن طريق قيام المصاب بفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسى ( MRI ، التى تظهر اختلافات فى بنية المادة البيضاء أى الأنسجة الشاحبة للدماغ والحبل الشوكى التى تحتوى على الألياف العصبية النخاعية، وهذا يدعم الفرضية القائلة بأن متلازمة هافانا هى اضطراب ينطوى على تغييرات غير محددة وغير مفهومة فى نشاط الدماغ.

وتم علاج متلازمة هافانا، باستخدام الطب البديل كالعلاج بالفن والتأمل وتمارين التنفس والوخز بالإبر، وبرنامج إعادة التأهيل الذى يتألف من تمارين عصبية محددة يتم إجراؤها فى جلسات مدتها ساعة واحدة كان ناجحًا جزئيًا، وتتكون كل جلسة من تمارين معرفية تشتمل على حركات معقدة متكررة للأطراف العلوية والسفلية ، وتمارين التوازن، وتمارين تقويم البصر.