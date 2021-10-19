اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 04:21 ص
أكرم القصاص
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ماليزيا تخطط لزيادة عدد حراس الغابات للحفاظ على الحياة البرية

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 03:16 ص
ماليزيا تخطط لزيادة عدد حراس الغابات للحفاظ على الحياة البرية ماليزيا - أرشيفية
أ ش أ

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قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الماليزي، تقي الدين حسن، إن الحكومة الماليزية تخطط لزيادة عدد حراس الغابات للمساعدة في السيطرة على الأنشطة البشرية في الغابات والحفاظ على موائل الحياة البرية والبيئة الطبيعية في البلاد.
ونقلت الخدمة العربية لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن حسن قوله، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، إن الحكومة عينت أكثر من 600 حارس من ذوي الخبرة، لا سيما في مجال المحميات الطبيعية وحماية الغابات، موضحًا أن 400 حارس من أفراد المجتمع، والباقي من أفراد الجيش والشرطة الذين تلقوا تدريبات كافية في هذا الصدد. 
وأضاف الوزير أن الحراس لديهم القدرة والمهارة الفائقة للتعامل مع مختلف الحالات المرتبطة بالغابات، بما يشمل حفظ موائل الحياة البرية والحد من الصراع بين الإنسان والحيوانات البرية مثل الأفيال، منوهًا إلى أنها تعتبر مسألة بالغة الأهمية، إذ أن أعمال البشر التي تخرب الحياة البرية من أجل التنمية والتطور المدني تؤدي إلى تدمير الموائل والبيئات الطبيعية.


ماليزيا

وزير الطاقة الماليزى

الحياة البرية فى ماليزيا

تقى الدين حسن

الحكومة الماليزية

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