ماراثون رياضى بجامعة المنيا احتفالاً بانتصارات أكتوبر.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

اطلق الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إشارة بدء الماراثون الرياضي، الذى نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إدارة النشاط الرياضي، صباح اليوم من أمام مبنى رئاسة الجامعة، ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الذى يتم تنفيذه خلال شهر أكتوبر احتفالاً بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت شعار (وعيك .. أمنك)، بمشاركة 190 طالبا من مختلف كليات الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب، ومنسقى الأنشطة بالكليات، ومديرى الإدارات، ورؤساء مكاتب رعاية الطلاب بالكليات.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، أن المارثون جاء تحت شعار "عظم شهيدك"؛ تخليداً لذكرى انتصارات أكتوبر، ولخلق منافسة رياضية شريفة، تحقيق مردود رياضى يساهم بفاعلية فى تنشئة الأجيال على الصبر وتُعزز مسيرة النجاح وتحقيق الإنجازات، وممارسة مهارات واكتساب قدرات بدنية وذهنية واجتماعية وتربوية ووطنية، فضلًا عما يصاحب ممارسة الرياضة من تأكيد على الروح الرياضية، وحفظ النظام والسلوك، والإبداع فى الأداء.

وأضاف الدكتور عصام فرحات، أن الماراثون بدأ من أمام مبنى رئاسة الجامعة داخل الحرم الجامعي، بطول الطريق الرئيسي، مرورا بكلية الفنون الجميلة وحتى استاد الجامعة الرياضى على مسافة 2كيلومتر، وقد تم الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تجمع الطلاب، وقياس درجات الحرارة لجميع المتسابقين المشاركين قبل بدء الماراثون.

قام بالتنفيذ الدكتور أحمد بسيونى مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ويسرى خلاف مدير إدارة مركز الأنشطة الطلابية لمتحدى الإعاقة، والأخصائيون الرياضيين بالإدارة والكليات.



ماراثون رياضى بجامعة المنيا احتفالاً بانتصارات أكتوبر



ماراثون رياضى بجامعة المنيا احتفالاً بانتصارات أكتوبر



ماراثون رياضى بجامعة المنيا احتفالاً بانتصارات أكتوبر



ماراثون رياضى بجامعة المنيا احتفالاً بانتصارات أكتوبر