لقطات من مراحل عملية إعادة تدوير النفايات البلاستيكية فى الكونغو.. فيديو

كتب محمد شعلان

تعتبر عاصمة الكونغو الديمقراطية، كينشاسا، واحدة من أكثر المدن في العالم التي تشتهر بانتشار أكوام القمامة وعديد الأنهار المغطاة بالزجاجات البلاستيكية، لذلك بدأت تنتشر فيها العديد من الصناعات المتعلقة بجمع ومعالجة وإعادة تدوير جميع أنواع النفايات البلاستيكية، بهدف تنظيف هذه المدينة.

ونشرت شبكة "يورو نيوز" لقطات من عملية التخلص من القمامة والنفايات البلاستيكية، منذ مراحلها الأولى من خلال جمعها من مكبات القمامة التي تمتلئ بالأطنان ثم فلترتها لاستخراج النفايات البلاستيكية منها، وفى النهاية فرمها في آلات معدة لهذه النفايات لاعادة استخدامها من جديد.



فلترة القمامة



اطنان القمامة فى الكونغو

وخلال الشهر الماضي، أعلنت الكونغو، أن 12 شخصا توفوا وأصيب 4400 آخرين بأمراض فى جنوب البلاد إثر تسرب نفايات من منجم للألماس فى أنجولا ، بحسب "روسيا اليوم".



مصانع اعادة تدوير القمامة

وقالت وزيرة البيئة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية إيف بازيبا إن بلادها ستطلب تعويضات عن الأضرار الناجمة عن التسرب، دون أن تحدد القيمة التى ستطلبها.

وبعد زيارة إلى إقليم "كاساي" حيث اصطبغت مياه نهر "تشيكابا" بالأحمر، أضافت بازيبا أن بلادها ستطلب التعويضات على أساس مبدأ "من يلوث يدفع".

ومنعت السلطات المحلية سكان الإقليم من شرب مياه النهر أو تناول أسماكه بعد التسرب الذى أعلنت أنه قضى بشكل كبير على الثروة السمكية فى النهر.

وذكرت "رويترز" أنها طلبت تعليقا حول الوفيات من الشركة التى تدير المنجم (وهو ينتج نحو 75 فى المئة من الألماس فى أنجولا)، إلا أنها لم ترد.