كيف تواجة الصين أزمة الطاقة؟ توجيهات بزيادة إنتاج الفحم 100 مليـون طن

كتبت -مروة الغول

وجهت الصين شركاتها الحكومية بتوفير الإمدادات المطلوبة لتوليد الطاقة خلال فصل الشتاء القادم، بأي تكلفة كانت، كما وجهت 72 منجماً للفحم بزيادة الإنتاج بحـوالي 100 مليـون طن، مع ارتفاع أسعار الطاقة، ووسـط استمرار انقطاع التيار الكهربائي الذي كـانـت القيـود علـى استهلاكه أحد أسباب انكماش نشاط المصانع في الصين خلال شهر سبتمبر 2021 للمرة الأولـى منـذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد،هذا وقد وجهت الصين الصناعات الكبيرة كثيفة الاستهلاك للطاقة ، بما في ذلك الصلب والألمنيوم والأسمنت ، لخفض الإنتاج وذلك وفقا لتقرير "بوادر أزمة طاقة عالمية تلوح في الأفق ".

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط ، إلي ارتفاع العقـود الأجلـة للفحـم فـي الصـين عنـد مسـتوى قياسـي جديـد يـعـادل نحـو 219 دولار/ طن بعد أضطر 60 منجماً في أكبر منطقة منتجة للفحم في البلاد إلى الإغلاق وسط طقس سيئ وفيضانات وانهيارات أرضية ، مما أدى إلى تفاقم أزمة إمدادات الطاقة .

وتشير التوقعات إلى أن أزمة الطاقة التي تجتاح الصين قد تستمر حتى نهاية عام 2021 ، حيث يتوقع انخفاض استهلاك الطاقة الصناعية بنسبة 12 % في الربع الأخيـر ،وفـي هـذا السياق ، أصـدرت مقاطعة Liaoning الصناعية ثاني أعلى مستوى تأهب لنقص الطاقة للمرة الخامسة في أسبوعين ، محـذرة مـن أن النقص قد يصل إلى ما يعادل 10-20 % من إجمالي الطلب على الطاقة .