كوريا الجنوبية: تحركات كوريا الشمالية بشأن أمريكا تستدعى الاهتمام

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أكدت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية أن تحركات كوريا الشمالية بشأن الولايات المتحدة تستدعي الاهتمام، موضحة أن رسائل رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ-أون بشأن الولايات المتحدة زادت مؤخرًا وأصبحت أكثر تفصيلاً .

وأوضحت -فى تقرير لها، أوردته وكالة الأنباء يونهاب - أنها ستواصل الجهود لإيجاد فرص، مثل أولمبياد بكين الشتوية المقبلة، لاستئناف المحادثات بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لافتة إلى أن كوريا الشمالية على ما يبدو تبحث عن طرق لاستئناف الأنشطة الخارجية وأنها تستعد لإعادة فتح طرق قطاراتها مع الصين.

وشددت الوزارة على إن كوريا الشمالية بحاجة إلى التعاون مع المجتمع الدولي لمحاربة كوفيد -19 وتحقيق الاستقرار في الظروف المعيشية لشعبها، على الرغم من أن وضعها الغذائي من المتوقع أن يكون أفضل من العام الماضي بالنظر إلى تحسن الطقس هذا العام.

يشار إلى أن مفاوضات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توقفت منذ انتهاء قمة هانوي بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك في فبراير 2019 دون التوصل لاتفاق.