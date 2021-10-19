كامالا هاريس: لدينا 56 مليون أمريكى يعيشون بظروف الجفاف غرب الولايات المتحدة

كتب محمد شعلان

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن هناك العديد من المجتمعات التي تعيش في غرب الولايات المتحدة تعاني من ظروف الجفاف، مطالبة الكونجرس بتمرير أجندة إعادة البناء بشكل أفضل واتفاقية البنية التحتية لمعالجة أزمة المناخ وتخفيف الآثار البيئية عن مواطني غرب الولايات المتحدة.

وغردت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "عانت العديد من المجتمعات في غرب الولايات المتحدة من أسوأ جفاف في القرن الحادي والعشرين - 56 مليونًا يعيشون في ظروف الجفاف، يجب على الكونجرس تمرير أجندة إعادة البناء بشكل أفضل واتفاقية البنية التحتية بين الحزبين من أجل الاستمرار في معالجة أزمة المناخ".



كامالا هاريس على تويتر

وفي وقت سابق، احتفى الرئيس الأمريكى جو بايدن، بموافقة مجلس الشيوخ بشكل رسمى على اتفاق البنية التحتية، قائلا: "آمل أن يرسله الكونجرس إلى مكتبي في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من مواصلة عملنا لإعادة البناء بشكل أفضل".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "أخبار عظيمة، أيها الناس: لقد أقر مجلس الشيوخ رسمياً اتفاق البنية التحتية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، آمل أن يرسله الكونجرس إلى مكتبي في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من مواصلة عملنا لإعادة البناء بشكل أفضل".