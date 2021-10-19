قمة التفاهم والتكامل الاقتصادى غدا على صفحات اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها مشاركة الرئيس السيسى فى قمة أثينا تحت عنوان"قمة التفاهم والتكامل الاقتصادى.. زعماء مصر وقبرص واليونان: التعاون الثلاثى انعكس إلى حزمة مشروعات مثمرة.. الرئيس السيسى يشهد فى أثينا توقيع اتفاقيتين للربط الكهربائى والتعاون فى مجال المغتربين.. اتفاقية الربط الكهربائى تقربنا من الربط مستقبلا مع القارة الأوروبية.

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الرئيس القبرصى: تعاون مشترك فى مجال الطاقة واتفاق على ضرورة إحلال السلام بالمنطقة ومواجهة الإرهاب





الرئيس: شراكتنا مع قبرص واليونان جسر للتفاهم عبر ضفتى المتوسط



لا بد من احترام وحدة وسيادة بلدان المنطقة وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.. وحقوقنا فى مياه نهر النيل قضية مصيرية





القاهرة مركز مهم للطاقة فى منطقة شرق المتوسط



إنشاء خط أنابيب بحرى لنقل الغاز الطبيعى من حقل «أفروديت » القبرصى إلى محطتى الإسالة بدمياط وإدكو لتوريد الغاز المسال إلى اليونان ثم أوروبا



