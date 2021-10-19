قرار بتشكيل لجنة بالشرقية للتأكد من حصول الموظفين على لقاح كورونا

الشرقية – إيمان مهنا

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه القرار رقم ( 8484) لسنه 2021 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المركز أو المدينة المختص وعضوية كل من مديري الإدارات " الصحية - المتابعه الميدانية - التفتيش المالي والإداري" ومديري مكتبي "العمل - السلامة والصحة المهنية" بالمركز أو المدينة.

أوضح محافظ الشرقية أن اللجنة تختص بالمرور على جميع المديريات والمنشآت الحكومية العامة والخاصة والهيئات والشركات والبنوك والمحال العامة والمواقف والأسواق بنطاق المحافظة والتأكد من حصول أصحابها والعاملين بها على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم شهاده تحليل للفيروس كل ثلاثة أيام قبل الانتظام في العمل والتأكد من حظر التواجد بهذه الأماكن أو أي تجمعات دون الحصول على التطعيم وكذلك التأكد من وضع بيان مبين به عدد العاملين الحاصلين على اللقاح و في حاله المخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وإعداد تقرير يومي للعرض لاتخاذ ما يلزم.

يذكر أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإداره المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن أعمال الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية ، وعلي القانون رقم 154 لسنه 2019 بشأن المحال العامة ، وعلى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بجلسته رقم 161 بتاريخ 22 / 9 / 2021 .