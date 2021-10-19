قافلة سكانية شاملة بأبو حمص فى البحيرة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

البحيرة - ناصر جودة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برئاسة اللواء مدحت الزغد بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام لمحافظة البحيرة قافلة سكانية شاملة بقرية كوم صوان التابعة لكوم القناطر، بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، تم خلالها تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وتمكنت القافلة من الكشف على ( 25 نساء - 13 أطفال)، وبمجال الطب البيطرى: 200 رأس علاج جماعى - 18 اختبار حمل، ورش 250 رأس، وفيما يتعلق بمحو الأمية وتعليم الكبار، تم استكتاب 16 من أهالي القرية، وبمجال التموين، تم توزيع 120 اسطوانة غاز علي أهالى القرية بسعر المصنع وتلقي ٢٧ شكوى.

وفيما يتعلق بالتضامن الاجتماعى، تم قبول طلبات 36 من الأهالي بخصوص تكافل وكرامة، أما المحليات فيتم رفع 8 أطنان تراكمات، وتركيب 90 كشاف كهرباء وصيانة 18 عمود إنارة، وفيما يتعلق بقطاع المياه، فتم عقد ندوة على هامش القافله لتوعية المواطنين باستخدام المياه وترشيد الاستهلاك.