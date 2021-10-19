قاضية بمجلس الدولة : قرار الرئيس بتعيين المرأة فى المجلس جدد لنا الأمل

كتب - أحمد عبد الهادى

قالت المستشارة إسراء مجاهد، أحد القاضيات الجدد بمجلس الدولة، بعد قرار تعينها وحلف اليمين الدستورية، إن قرار الرئيس السيسي بفتح التعيين بمجلس الدولة لاول مرة، يعد قرار تأريخي انتظرناه كثيراً، وجاء القرار يحمل فرحة عارمة جددت الأمل للجميع من جديد.

وتابعت المستشارة إسراء، انها كانت تعمل مستشارة سابقاً بهيئة النيابة الإدارية، موضحه انه عمل مجلس الدولة مرتبط جزئيا بمحاكم القضاء الاداري، لان كافة القضايا التي نجحت النيابة الادارية في ظبطها جاءت إمام مجلس الدولة للفصل فيها.

وقدمت المستشارة إسراءالشكر لرئيس الجمهورية علي قراره ولادارة مجلس الدولة التي نجحت في تنظيم يوم الاحتفال بحضور كوكبة من رجال القضاء.

وطالب رئيس مجلس الدولة القاضيات الجدد، بضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والإطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري، والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها، والسوابق القضائية والإلمام بأحدث أساليب الإدارة القضائية وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل فرنسا، وبعض الدول الأوربية الأخرى لتكملة النهضة الشاملة مع زملائهن من رجال المجلس والتي بدأوها في الإنجاز المُتميز بعد الانتهاء من القضايا المتراكمة، ومشاركتهن في تنفيذ الخطة الطموحة لتحقيق الجودة والتميز في جميع مجالات العمل القضائي في مجلس الدولة.

ومن الجدير بالذكر، أن جميع القاضيات المُعينات حاصلات على تقدير عام ممتاز وجيد جداً، وحاصلات على الماجستير ، ولا توجد أية ملاحظات في عملهن السابق، وبعضهن حاصلات على الدكتوراه، وغالبيتهن تجدن لغة أجنبية.