قاضية أثناء حلف اليمين بمجلس الدولة: "تعيين 98 قاضية مفاجأة كبيرة"

كتب: أحمد عبد الهادى

أكدت المستشارة ريم موسى إنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفي وجود المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، تم الإعلان عن قبول طلبات التعيين في المجلس من خلال سيدات أعضاء الهيئات القضائية "النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة"، على وظيفتي مستشار مساعد ونائب مجلس الدولة وتم قبول الملفات واستيفاء الأوراق، وحضور المقابلات الشخصية لصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد 98 قاضية.

وأكدت المستشارة أن هذا العدد كبير جدا، وأنه يعتبر مفاجأة بالنسبة لها، وأكدت على شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما أكدت أن هذا القرار يمثل نقله، وبصدوره أصبحت السيدات موجودة في جميع الهيئات القضائية في مصر، وأضافت أن هذا القرار متوقع في ظل وجود دستور محترم يساوي بين حقوق السيدات والسادة.