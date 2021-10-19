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فصل طالب تعدى بالضرب على معلم داخل مدرسة بقنا

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 01:52 م
فصل طالب تعدى بالضرب على معلم داخل مدرسة بقنا مدرسة - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أعلنت الإدارة التعليمية بفرشوط، شمالى محافظة قنا، فصل طالب 15 يوما، وإحالة الواقعة للشؤون القانونية، بعد تعديه بالضرب على معلم داخل مدرسة إعدادية.

وأشارت الإدارة التعليمية بفرشوط، إلى أنه بخصوص واقعة تعدى طالب بمدرسة كوم البيجا الإعدادية بالضرب على معلم داخل المدرسة، فلقد تقرر تطبيق اللائحة بفصل الطالب 15 يوما، وإحالة الواقعة للشؤون القانونية.

وأوضحت الإدارة التعليمية، أن الواقعة تمثلت عندما شاهد المعلم طالبان يتشاجران داخل المدرسة، فحاول فض المشاجرة، فقام أحد الطلاب بالتعدى عليه بالضرب بشنطة المدرسة، وتم فصل الطالب 15 يوما، وإحالة الواقعة للشؤون القانونية للتحقيق في الواقعة.

 

 

 


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