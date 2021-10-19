فصل الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف للصيانة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف،أنه من المقرر فصل التيار عن بعض الأماكن والمناطق بمدينة بنى سويف والتى تشمل (شارع الروضة، الشارع الجديد، إريال الإذاعة ، تقسيم الدوقلى خلف الاستاد) وذلك اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر الجارى ـ اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، لإجراء أعمال صيانة بالمغذى الذى يخدم تلك المناطق.

ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، فإنه يناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.