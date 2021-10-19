اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 05:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فصل الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف للصيانة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 05:00 ص
فصل الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف للصيانة فصل الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف،أنه من المقرر فصل التيار عن بعض الأماكن والمناطق بمدينة بنى سويف والتى تشمل (شارع الروضة، الشارع الجديد، إريال الإذاعة ، تقسيم الدوقلى خلف الاستاد) وذلك اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر الجارى ـ اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، لإجراء أعمال صيانة بالمغذى الذى يخدم تلك المناطق.

ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، فإنه يناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.


فصل الكهرباء

التيار الكهربائى

محافظه بنى سويف

بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة