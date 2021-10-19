غلق وتشميع مجزر دواجن يعمل بدون ترخيص وتحرير 13 محضر بيئة وصحة خلال حملة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والتموين والصحة بنطاق المركز والمدينة ، أسفرت عن غلق وتشميع مجزر دواجن يدوى لمزاولة النشاط بدون تراخيص وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2009، وتحرير محضرين أمن دولة طوارئ ، وعدد 5 محاضر لمخالفة الاشتراطات الصحية ، 5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، وكذا تحرير محضر بيئة لمخالفة الإشتراطات البيئية اللازمة، هذا وقد تم التحفظ على ما يزيد عن 100 كجم لحوم ودواجن وأسماك ومواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تنفيذا لتكليفات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف علي مدي صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات الرقابية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.