اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 06:27 ص
أكرم القصاص
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علماء يونانيون: لقاحات الإنفلونزا ضرورية أكثر من أى وقت مضى

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 06:00 ص
علماء يونانيون: لقاحات الإنفلونزا ضرورية أكثر من أى وقت مضى اليونان - أرشيفية
أ ش أ

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قال علماء يونانيون إن لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يحمي من فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19، مضيفا أن لقاحات كورونا لا تحمي أيضا من الإنفلونزا؛ لذلك فإن اللقاحين مهمان.


وقالت رئيسة لجنة التطعيم الوطنية في اليونان ماريا ثيودوريدو- وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية- إن "الإنفلونزا لا يمكن التنبؤ بها يمكن أن يكون هناك أي نسخة منها من حيث خطورتها أو وقت ظهورها".


وأضافت أننا "يمكن أن نواجه شتاءً هادئًا ولكن في نفس الوقت يمكن أن يكون العكس ويتسبب في تفشي خطير أو حتى وباء"، معربة عن قلقها من أن الإنفلونزا يمكن أن تصيب المزيد من الناس هذا العام وتكون أكثر خطورة على وجه التحديد لأن جهاز المناعة لديهم نسي الفيروس بعد عام من الغياب.


اليونان

الأنفلونزا

الأنفلونزا فى اليونان

لقاحات الأنفلونزا

لقاح الإنفلونزا الموسمية

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