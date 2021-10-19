اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 08:10 ص
أكرم القصاص
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طقس الخليج.. غائم بالسعودية وانخفاض بدرجات الحرارة فى الإمارات

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 08:00 ص
طقس الخليج.. غائم بالسعودية وانخفاض بدرجات الحرارة فى الإمارات طقس الخليج - أرشيفية
وكالات

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حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج ليوم الثلاثاء، فى السطور التالية:-
 
السعودية
 

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، مع فرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الإمارات
 

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا، مع انخفاض في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلا وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة نهارا، وستكون شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون مضطربا نهارا يصبح متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:41 والثاني عند الساعة 00:39 والجزر الأول عند الساعة 18:37 والثاني عند الساعة 06:39.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم، الأثنين، في مملكة البحرين سيكون معتدلا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق ولكنه رطب في البداية.

الكويت
 
ليلًا: معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .
 
نهارًا: حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

 

 


طقس الخليج

السعودية

الإمارات

البحرين

الكويت

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