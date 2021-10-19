ضبط 32 قطعة سلاح وتنفيذ 1295 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وتجار الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها، وذلك بدائرة المديرية، وتم ضبط 32 قطعة سلاح متنوعة و 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 1295 حكما قضائيا متنوعا.

جاءت الحملة برئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية ، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ، ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

ففى مجال الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط 3 بندقية آلية عيار 7,62 ×39 و4 طلقات من ذات العيار ، و7 بندقية خرطوش عيار 12 و14 فرد روسى محلى الصنع، و3 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وطلقة من ذات العيار ، و5 قطع سلاح أبيض.

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات ، تم ضبط لفافة لمادة الشابو المخدر تزن حوالي 10 جرام ومبلغ 2800 جنيهاً وهاتف محمول حيازة عامل مقيم بهاليل الجزيرة مركز المراغة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم ضبط " 15 " قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 200 جرام ومبلغ 155 جنيه وسلاح أبيض " كتر " ، وهاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات حيازةعامل وشهرته بانجوره " 27 سنه، ومقيم قسم طهطا ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

كما تم ضبط " 12 " قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 45 جرام ومبلغ 220 جنيه، وسلاح أبيض " مطواه " وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم مركز سوهاج، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وضبطت " 18 " لفافة لمادة الشابو المخدر تزن حوالي 20 جرام وهاتف محمول حيازة ربة منزل ومقيمة مركز المنشاة ، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها المضبوطات بقصد الإتجار، وتم ضبط " 10 " لفافات لمادة‏ الشابو تزن حوالي 24 جرام ومبلغ 325 جنيهاً وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم مركز البليناوبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال ضبط حالات الاشتباه ، وتمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 4 أحكام، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 1295 حكما متنوعا ، وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 433 مخالفة متنوعة.