ضبط قضايا غش تجارى ولحوم مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة تموينية، لضبط المتهمين بالاتجار بالسلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، وتمكن رجال المباحث خلال الحملة التي استهدفت عددا من الأسواق والمحلات التجارية، وثلاجات حفظ اللحوم، عن تحرير وضبط 68 قضية غش تجاري، وحيازة لحوم مجهولة المصدر.

كما حرر رجال المباحث قضايا عدم حمل شهادات صحية، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.





وحدد القانون حالات الغش فى:

ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.