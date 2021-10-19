ضبط تجار مواد مخدرة فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يواصل ضباط مديرية أمن الجيزة إعداد الحملات الأمنية، لضبط تجار المواد المخدرة، والقضاء على بؤر ترويجها بأنحاء المحافظة.

أسفرت حملة استهدفت عدة مناطق بالجيزة، عن ضبط 27 متهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كميات من الهيروين، والاستروكس، والأقراص المخدرة، والحشيش.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات لترويجها بين عملائهم، فتم إحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.